Сьогодні рада коаліції розгляне три ключові питання

1 вересня відбудеться засідання Ради коаліції, на яке планується винести три ключові питання.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу НУНС, за словами лідера "Нашої України" В`ячеслава КИРИЛЕНКА, “перед початком чергової сесії Верховної Ради України, 1 вересня відбудеться засідання Ради коаліції. Першими питаннями ми запропонуємо розглянути хід ліквідації наслідків повені в шести областях, питання російсько-грузинського конфлікту, щоб визначити консолідовану позицію, запропонуємо розглянути зміни до бюджету з тим, щоб оперативно відреагувати на потреби регіонів, які постраждали від повені і розподілити інші додаткові доходи державного бюджету з метою забезпечення потреб людей та різних напрямків економіки. Це для нас три ключові питання”.

В.КИРИЛЕНКО також не виключив, що під час засідання "виникнуть політичні дискусії". “Вони у нас завжди є”, - додав В.КИРИЛЕНКО.

“Коаліція існує, не дивлячись на певні розбіжності. Їх потрібно долати і рухатись вперед. У нас є претензії до наших партнерів з низки питань, і ми їх не приховуємо. Мені не подобається довготривала мовчанка прем’єр-міністра у питанні російсько-грузинського конфлікту, адже Грузія є нашим партнером, ми разом співпрацюємо в рамках ГУАМ. Не подобається мені і відсутність оцінки у прем’єра дій ЧФ РФ. Всі ці питання мають отримати належну оцінку як уряду, так і прем’єр-міністра”, – наголосив голова “Нашої України”.