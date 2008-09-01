У Верховній Раді може з'явитися гермафродит?

Сьогоднішня заява глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ - це ультиматум коаліції та уряду.

Про це сказав керівник Центру прикладних політичних досліджень Володимир ФЕСЕНКО.

За його словами, в нинішній заяві, по суті, розписаний сценарій і порядок завдань і для коаліції, і для уряду. В.ФЕСЕНКО підкреслив, що йдеться не про долю коаліції, а головне питання для секретаріату Президента - це питання уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Як зазначив В.ФЕСЕНКО, в сьогоднішній заяві В.БАЛОГИ, по суті, поставлено ультиматум і коаліції, і уряду про те, що вони або приймають законопроекти, які посилюють президентську систему влади, або «буде дана команда і Конституційному Суду, і на рівні коаліції про те, щоб припинити і політично, і юридично існування парламентської коаліції».

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що нинішня сесія парламенту буде або останньою в роботі цього парламенту, або «ще півтора року парламент пробовтається, протиняється у напівкризовому стані».

За його словами, «нинішня коаліція, а разом з нею і парламент – це живий труп». «І доля ВР - це пересування між палатою інтенсивної терапії і реанімацією», - підкреслив він, зазначивши, що на цій сесії ніякої «серйозної роботи не буде».

В.ФЕСЕНКО не виключає можливості, що після розвалу коаліції буде створена нова, на основі більшості з фракції «Наша Україна - Народна самооборона» і Партії регіонів. В.ФЕСЕНКО назвав таку коаліцію кентавром, де «одна голова дивитиметься в один бік, а ноги-руки та інші частини цієї істоти дивитимуться зовсім в інший бік». Він також сказав, що такий варіант коаліції можна назвати «гермафродитом».

За його словами, другим варіантом перебігу подій можуть бути дострокові парламентські вибори. Він підкреслив, що в цьому разі на парламентські вибори підуть нові політичні проекти. На його думку, на них будуть задіяні ті ж технології, що й на виборах мера і ради в місті Києві.

В.ФЕСЕНКО вважає, що «відбуватиметься торгівля голосами виборців, і боюся, що це буде серйозним внеском у системну кризу української демократії».

«Нинішня сесія - це розвідка боєм перед виборами», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.БАЛОГА заявив, що впродовж перших сесійних засідань Верховної Ради після завершення канікул нинішня парламентська більшість повинна продемонструвати суспільству свою здібність до плідної роботи. За його словами, виходячи з того, що можливості коаліції для ефективної законотворчості були дуже ослаблені, їй потрібно практичними діями відновити результативність у прийнятті необхідних для держави рішень. Керівник президентського Секретаріату нагадав, що досі не прийнятий пакет першочергових законопроектів, передбачених угодою про створення коаліції демократичних сил.

Головну причину невиконання коаліційної угоди В.БАЛОГА бачить у тому, що його положення йдуть врозріз з амбіціями і планами БЮТ та її лідера. Цей розрив, зокрема, пояснює і той факт, що нерідко союзниками цієї політичної сили ставали позакоаліційні фракції. При цьому він допустив: “У разі, якщо такі можливості будуть зруйновані, тоді постає питання про можливість формування нової більшості, де неодмінними учасниками мають бути дві з трьох найчисленніших фракцій - Партії регіонів, БЮТ і «НУ-НС». «Неодноразові спільні дії «бютівців» і «регіоналів» дають підстави для припущення, що союз БЮТ і ПР - зовсім не утопічний. Нехай нова коаліція буде і в такій конфігурації - головне, щоб у владу повернулися, нарешті, спокій та узгоджена робота уряду і парламенту. Якщо ж більшість у Верховній Раді не утворюється, то це означатиме парламентську кризу, єдино можливим виходом з якої є дострокові вибори», - сказав В.БАЛОГА.