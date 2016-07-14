Волинська облрада ухвалила звернення до ВР щодо створення спецкомісії для ревізії документів про кордон з Білоруссю

Депутати Волинської обласної ради під час сесії 14 липня ухвалили ініційоване УКРОПом звернення до парламенту про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо проведення перевірки документів, які стосуються процесу делімітації українсько-білоруського державного кордону.

Нагадаємо, що днями у селі Ветли Любешівського району відбулася зустріч голови обласної ради Ігоря Палиці з місцевою громадою, а також міжвідомча нарада, скликана на прохання народного депутата, голови політради УКРОПу Тараса Батенка. Під час наради вирішили створити спеціальну комісію на державному рівні та комісію в області, щоб врешті розібратися, де проходить українсько-білоруський кордон.

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця зазначив, що питання демаркації – досить складне. «Селяни у Ветлах налаштовані радикально. Ми пообіцяли людям, що зробимо ревізію всіх документів, на підставі яких проводилися делімітаційні та демаркаційні роботи. Якщо документи відповідають дійсності, ми про це повинні доповісти людям. Якщо ж якісь документи були надані без підтвердження, то ми це теж повідомимо. Щодо каналу без назви (по якому зараз і йде кордон. – Ред.) не було документів, а він чомусь відійшов білоруській стороні», – сказав Ігор Палиця.

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Також, за словами голови облради, українська сторона надала Білорусі погодження на спорудження водосховища неподалік озера Біле. Саме з нього і планується брати воду для наповнення водосховища площею 669 гектарів. «Ми запросимо профільних фахівців, аби вони проаналізували, чи загрожує це водосховище екосистемі», – наголосив Ігор Палиця.

Голова облради запропонував створити Тимчасову контрольну комісію обласної ради з питань захисту територіальних громад Волинської області при проведенні демаркаційних робіт державного кордону між Україною та Республікою Білорусь в межах Волинської області. Її головою став депутат-укропівець Олександр Курилюк, а до складу увійшли представники усіх фракцій облради.

Депутати підтримали обидві пропозиції голови облради.