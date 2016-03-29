Палиця порадив Березюку не дивуватися результатам УКРОПу на Волині, а менше "просиджувати штанцята"

«Вчора голова фракції Самопоміч у Верховній Раді, Олег Березюк, однією з причин того, що ЦВК треба змінювати, назвав феномен , що на Волині партія УКРОП отримала 40к відсотків голосів! Хотів би порадити поважному і професійному лікарю-психіатру шукати проблему не в Укропі і не на Волині!», - написав Ігор Палиця на своїй сторінці у Фейсбук.

«Змінювати склад ЦВК і робити покращення для України треба було починати ще півтора року назад, а не просиджувати штанцята та проводити масовий гіпнотичний сеанс у стилі Кашпіровського, з гарним англійським акцентом», - порадив Палиця Олегу Березюку.

«А тепер, коли не тільки Кабмін, а і всі фракції , учасники коаліції, довели Країну до зубожіння, ви починаєте шукати винних?! Доктор, видно гіпнотизуючи Народ, якій для вас є піддослідним, ви забули поставити діагноз своїм діям! Не шукайте скалку у чужому оці, якщо не бачите колоду у своєму!», - додав він.