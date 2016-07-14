Кабмін оприлюднив розпорядження про відсторонення Василишина від посади заступника глави МОЗ

Розпорядження №485-р датоване 13 липня.

Нагадаємо, 8 липня прем‘єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін прийняв рішення про відсторонення Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.

Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн. 11 липня УНІАН в Управлінні СБУ у м. Києві та Київській області повідомили, що за нього внесли заставу.