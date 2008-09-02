У БЮТ придумали, як вивести Кабмін з-під впливу Ющенка
Законопроект вніс Портнов
|Андрій Портнов
Окрім того приведення закону про кабмін у відповідність до Конституції нардеп вбачає ще й у тому, щоби викреслити з переліку обов’язків Кабміну: забезпечення виконання актів Президента України; відповіді на звернення голови держави; підготовку законів у рамках виконання указів Президента; забезпечення виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України.
Також Портнов пропонує позбавити Президента або уповноваженого ним представника права брати участь у засіданнях Кабміну, урядових комітетів, та отримувати стенограми таких засідань.
Вивести Кабмін із сфери контролю та координації роботи органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, яку здійснює РНБО.
Дозволити прем’єру не керуватися актами Президента у своїх відносинах з урядами іноземних держав, проведенні переговорів та підписанні міжнародних угод.
Та звільнити Кабмін від обов’язку видавати обов`язкові для виконання акти (постанови і розпорядження) на виконання актів Президента України .