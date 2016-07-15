Луценко порадив голові Рівненської ОДА звільнити всіх керівників районів, де видобувається бурштин

Як передає кореспондент УНІАН, порада була висловлена публічно під час представлення колективу прокуратури області нового керівника Олега Соболя.

Як повідомив Юрій Луценко, на представлення він прибув безпосередньо після наради у президента, який сьогодні звільнив голову Дубровицької райдержадміністрації Рівненської області.

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«Боюся, що це для нього не остання погана новина. Я б на місці голови обласної адміністрації звільнив усіх голів райдержадміністрацій бурштинового краю, якщо ви не хочете бурштинової народної республіки, яка почне з’їдати Українську державу», - сказав Луценко.

Крім того, за словами Луценка, Петро Порошенко винесе догану голові Рівненської ОДА Олексію Муляренку.

Нагадаємо, на Рівненщині триває очищення силових органів від «бурштинової» мафії. Додому до голови Дубровицької РДА 4 липня приходили з обшуком, але нічого не знайшли. Після цього він подав у відставку.