Порошенко провів кадрові перестановки у керівництві СБУ
Президент України Петро Порошенко здійснив кадрові зміни у керівництві Служби безпеки України.
Тексти відповідних указів від 16 липня розміщено на сайті глави держави.
Президент призначив Павла Демчину першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Також Порошенко призначив Сергія Болдиря начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ;
Максима Ємел’яненка - начальником Департаменту оперативно-технічних заходів Центрального управління СБУ;
Миколу Мірошника - начальником Департаменту оперативного документування Служби безпеки України.
Читайте такожПорошенко розкритикував "наїзди" силовиків на IT-компанії
Іншим своїм указом президент звільнив Едуарда Кріцина з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та Ігоря Созданого - з посади начальника Департаменту оперативного документування СБУ.
Крім того, президент призначив Олега Зубкова начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області та Кріцина - начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області, звільнивши з цих посад відповідно Дмитра Ярмака та Олександра Пивовара.