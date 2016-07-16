Порошенко провів кадрові перестановки у керівництві СБУ

Тексти відповідних указів від 16 липня розміщено на сайті глави держави.

Президент призначив Павла Демчину першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Також Порошенко призначив Сергія Болдиря начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Центрального управління СБУ;

Максима Ємел’яненка - начальником Департаменту оперативно-технічних заходів Центрального управління СБУ;

Миколу Мірошника - начальником Департаменту оперативного документування Служби безпеки України.

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Іншим своїм указом президент звільнив Едуарда Кріцина з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та Ігоря Созданого - з посади начальника Департаменту оперативного документування СБУ.

Крім того, президент призначив Олега Зубкова начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області та Кріцина - начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області, звільнивши з цих посад відповідно Дмитра Ярмака та Олександра Пивовара.