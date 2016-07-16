Генпрокурор звільнив чотирьох прокурорів у Тернопільській області, яких затримали за підозрою в хабарництві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час представлення новопризначеного прокурора області В’ячеслава Перча.

«Звільнено заступника прокурора області Антюка, керівника Тернопільської місцевої прокуратури Сідорова, його першого заступника Соколишина та прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Фоменка, які у лютому вимагали та одержали неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження», – зачитав уривок з свого наказу Луценко.

Він зазначив, що названих чиновників звільнено за грубе порушення вимог закону «Про прокуратуру» та завдання шкоди авторитету органам прокуратури та прокурорську етику, що є несумісним з подальшим перебування в органах прокуратури.

Антюка звільнено із позбавлення спеціального чину «Старший радник юстиції».

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого НАБУ в рамках розслідування справи про вимагання 12 тис. доларів хабара провело 40 обшуків в правоохоронних органах Тернопільщини.

Процесуальні дії проводилися в межах розслідування факту вимагання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів США від мешканки міста Тернополя за припинення порушеного проти неї кримінального провадження. На причетність до скоєння даного правопорушення перевіряли понад 10 осіб, в тому числі співробітників Управління поліції Тернопільської області, прокуратури Тернопільської області і прокуратури міста Тернополя.

Згодо було затримано чотирьох керівників місцевої прокуратури.

