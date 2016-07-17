Нардеп: На Чернігівщині для підкупу виборців витратили кілька мільйонів доларів на "піраміду"

Як передає кореспондент УНІАН, Дубіль стверджує, що в окрузі 206 у травні-червні було створено "піраміду" для фальсифікації виборів. Зокрема, її учасники ходили по квартирах, дворах пропонували людям голосувати за певного кандидата та отримати кількасот гривень.

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Дубіль підкреслив, що "піраміда" побудована на користь провладного кандидата і на неї витрачено кілька мільйонів доларів.

Крім того, нардеп повідомив і про використання адмінресурсу. За його інформацією, у Ріпкінській РДА співробітники були сьогодні на роботі і голови ДВК доповідали про хід голосування.

Довірена особа одного кандидата в народні депутати Віталій Касько також зазначив: "Піраміди" діють. На кожній дільниці бачимо фінальну стадію реалізації створеної схеми. Явка мінімальна, як і очікувалося у липні".

Він додав, що ці вибори дозволять провести в парламент "чергову групу підконтрольних депутатів".

На думку Каська, влада не зробила жодних висновків із Революції Гідності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).