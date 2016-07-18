На минулій сесії Рада прийняла 473 закони - Парубій

Про це заявив голова ВРУ Андрій Парубій на телеканалі "ICTV", передає РБК-Україна.

"Було багато законів різного плану - підтримка національної безпеки і антикорупційні закони, - я нагадаю рішення про арешт Онищенко, - але найважливіше, я вважаю, це було рішення про судову реформу", - заявив Парубій.

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Також, на думку спікера, серед найважливіших рішень парламенту протягом минулої сесії можна виділити закон про декомунізацію.

"Більшість населених пунктів, зміни їх назв були узгоджені з місцевими громадянами. І лише з деяких причин місцева влада не використала таку можливість під час проведення слухань, і вони запропонували кілька назв, так само, як у колишньому Кіровограді подали на розгляд ВРУ 7 назв", - додав Парубій.

Нагадаємо, 15 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив четверту сесію Верховної Ради VIII скликання.