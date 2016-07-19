Гройсман: вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

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«Ми торкнулися питання ситуації на сході України… Питання безпеки є сьогодні одним з найбільш головних пріоритетів, оскільки перше питання – це безпека. Треба вивести звідти бойовиків, вивести з нашої території, з нашої країни російські війська, забрати зброю, ввести місію ОБСЄ, забезпечити безпековий елемент, а далі вже можна говорити про проведення виборів, реінтеграцію цієї території», - сказав голова уряду.

Гройсман також наголосив на необхідності об’єднати зусилля з Європейським Союзом, щоб Росія виконала Мінські домовленості.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 липня Гройсман перебуває з робочим візитом у Бельгії, під час якого проведе переговори з керівництвом Європейського Союзу.