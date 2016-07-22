"Народний фронт" закликав не політизувати ситуацію навколо Волинської трагедії

Нижче представлений повний текст заяви НФ:

"Ми розглядаємо ухвалений документ як політичний акт, що містить вибіркові історичні оцінки і, на жаль, не відповідає духу стратегічного партнерства між нашими державами.

Нашу стурбованість посилює той факт, що впродовж тривалого часу були проігноровані численні пропозиції як українських парламентаріїв, так і громадських діячів схвалити спільний акт пам’яті з вшанування жертв українсько-польського конфлікту під час Другої світової війни та забезпечити справжній діалог пам’яті і перспективи.

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Особливу тривогу викликає те, що рішення Сейму схвалено в умовах війни Росії проти України.

У час, коли Україна захищає не лише власну свободу, але й безпеку Польщі та всієї об’єднаної Європи, схвалення документів, в яких містяться вибіркові історичні оцінки, політизація трагедій минулого у відносинах між нашими народами, є неприйнятною.

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Відповідальність за шкоду, яку завдають нашим відносинам незважені політичні декларації, повною мірою лягає на радикальні групи всередині польського парламенту, чия недалекоглядність є сумним повторенням трагічних помилок, що вже були відомі нашій спільній історії.

«Народний фронт» відзначає, що чимало провідних польських політичних та громадських діячів, на противагу маргінальним радикальним силам, відповіли українським партнерам з єдиною і безальтернативною формулою вирішення таких проблем у вигляді обміну листами про взаємне прощення.

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Засуджуючи дії радикальних сил, що керуються шовіністичними настроями і діють на догоду спільному для нас російському агресору, ми водночас віримо, що політизовані історичні концепції не зможуть захмарити магістральну лінію наших відносин: українсько-польського партнерства задля єдності всієї Європи.

Ми закликаємо українське і польське суспільство до мудрості, зваженості та готові підтримати активний і відвертий діалог порозуміння, який дозволить зупинити антиукраїнську істерію і відкрити подальшу перспективу для доброзичливого і конструктивного діалогу між нашими країнами".