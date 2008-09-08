Єдиний центр розпочав збір підписів проти співпраці БЮТ з КПУ та ПР

На Тернопільщині активісти партії “Єдиний Центр” розпочали збір підписів громадян, які не підтримують дій Блоку Юлії Тимошенко щодо спільних голосувань з регіоналами і комуністами у Верховній Раді України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова обласного осередку "Єдиного Центру" Сергій ТАРАШЕВСЬКИЙ, в рамках акції “Підпишіться, хто проти зради” кожен бажаючий може висловити свою позицію, поставивши підпис на спеціальному бланку у наметі “Єдиного Центру” на Театральному майдані, а також в офісі партії. Він також запевнив, що аналогічний збір підписів влаштують в усіх райцентрах області.

“Ми вважаємо вчинок БЮТ антиконституційним, а проголосовані фракцією Блоку Юлії Тимошенко закони - антидержавницькими і спрямованими на поглиблення політичного конфлікту в державі. У 2007 році громадяни, які підтримали БЮТ, голосували за європейський вибір України, а не за коаліцію з прокремлівськими силами”, - сказав С.ТАРАШЕВСЬКИЙ. За його словами, зібрані підписи будуть передані в київський офіс БЮТ, аби лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО побачила, що народ засуджує її співпрацю з КПУ та Партією регіонів.