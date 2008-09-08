У Балоги кажуть, що Янукович погодився бути спікером

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ стверджує, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв пропозицію прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про обрання його головою Верховної Ради після переформатування коаліції.

Зокрема, як заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ, прем`єр "зобов`язалася Кремлю" виконувати сценарій створення коаліції БЮТ і Партії регіонів. На його переконання, однією з ланок відповідного сценарію було заплановано обрання лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду голови Верховної Ради. Таку пропозицію зробила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО своїм новим політичним союзникам, стверджує А.КИСЛИНСЬКИЙ, додавши, що В.ЯНУКОВИЧ прийняв цю пропозицію, погодившись стати другим номером у новому політичному форматі.

Разом з тим, за словами А.КИСЛИНСЬКОГО, сьогоднішні заяви Ю.ТИМОШЕНКО, зроблені у надзвичайно емоційній нервовій тональності, свідчать про те, що громадськість і країна не підтримують створення коаліції БЮТ і Партії регіонів.

"Порушення коаліційної угоди, викривлення слів своїх партнерів по демократичній коаліції і звинувачення в усіх бідах Президента обрані прем`єром як завіса реального сценарію, який втілюється щохвилини. Його метою є суттєве ослаблення влади в Україні", - заявив заступник глави Секретаріату Президента. «Кожного дня цей план активно просувають Партія регіонів та Блок Юлії Тимошенко в інтересах Росії», – сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Після подій у Грузії, де Росія спробувала зламати політичну еліту військовою силою, в Україні Кремль застосував більш тонкий сценарій для вирішення своїх геополітичних завдань: просто уміло зманіпулював українськими політиками», – сказав він.

А.КИСЛИНСЬКИЙ акцентував, що невипадково події в українському парламенті були злагоджено зіграними ПР та БЮТ напередодні важливих для Української держави міжнародних подій – саміту Україна-ЄС, саміту НАТО та візиту віце-президента США. "І це ще одне додаткове свідчення щохвилинно, детально прорахованого сценарію", вважає він.

«Можна прогнозувати, що вчинені двома політичними силами дії шокують наших міжнародних партнерів своїм цинізмом, абсолютним ігноруванням конституційних норм та знищенням політичних домовленостей всередині демократичної коаліції», – сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, Ю.ТИМОШЕНКО зовсім не приховує свого наміру узаконити коаліцію з Партією регіонів. Тому вона почала заздалегідь апелювати до патріотичного електорату західного та центрального регіону, стверджуючи, що і разом з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вона відстоюватиме інтереси України, зазначив він.

«Це буде неможливе з політичною силою, яка виступила за визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії», – сказав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«На жаль, прем`єр -міністр, яка має виконувати рішення РНБО та свого ж уряду, фактично саботує рішення української влади щодо врегулювання діяльності ЧФ РФ, посилаючи сигнали про те, що в Росії є вірні союзники всередині України, готові діяти в її інтересах», – додав заступник глави Секретаріату.