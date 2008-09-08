Тимошенко знову обіцяє Ющенку єдиного кандидата у президенти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на сьогодні не бачить підстав для необхідності проведення дострокових президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила журналістам після прес-конференції в Києві для регіональних і центральних ЗМІ.

«Зараз немає для цього підстав, я не бачу підстав», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що якщо демократична коаліція буде збережена, і будуть дотримані всі домовленості від 2004 року, то «немає ніяких сумнівів, що від демократичної команди буде єдиний кандидат у президенти».