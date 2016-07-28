Google Maps змінив назви населених пунктів Криму на "декомунізовані", що не вступили в силу

Зокрема, місто Красноперекопськ тепер відображається з назвою Яни Капу, селище Красногвардійське - як Курман, Октябрське - як Біюк-Онлар, Комсомольське - як Бакачик-Кият, Куйбишеве - як Албат, Совєтське - як Долосси, Совєтський - як Ічкі, Кіровське - як Іслям-Терек, Орджонікідзе - як Кайгадор, Леніно - як Єди-Кую.

Аналогічне явище можна спостерігати і щодо ряду сільських населених пунктів.

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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 69 населених пунктів Автономної Республіки Крим і 1 села на території Севастопольської міськради в рамках декомунізації. Майже всім їм були визначені кримськотатарські назви, які вони носили до депортації кримських татар з півострова.

У той же час, згідно з текстом документа, він вступає в силу з моменту повернення тимчасово окупованої території півострова під загальну юрисдикцію України.

На даний момент, згідно базі законодавства на сайті парламенту, цього ще не сталося (зміст документів, що не набули чинності, відображається на жовтому фоні).