Тимошенко заявляє, що уряд справився з інфляцією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за результатами останніх двох місяців в Україні зафіксована дефляція, й це свідчить про те, що уряд справився з інфляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Другий місяць ми демонструємо достатньо послідовну й чітку антиінфляційну політику, і ми отримуємо результати. Два місяці дефляції - цього вже не було багато років. Можна сказати сьогодні, що з таким явищем, як інфляція, практично ми справилися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що зараз необхідно добиватися цінової стабільності по кожній групі товарів.

Як повідомлялося, 3 вересня на брифінгу Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатував, що через популістську політику уряду річна інфляція в державі становила 34%.

Замість системних реформ уряд розпочав новий перерозподіл власності та абсолютно популістську роздачу пільг, грошей, а дуже часто й землі.

“Наслідок, переконаний, відчув на собі кожен українець - це найвища в регіоні, в Європі інфляція. У річному обчисленні вона сьогодні становить 34%”, - наголосив глава держави.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що його вимоги захистити людей від інфляції шляхом внесення змін до державного бюджету були проігноровані й у березні, й у травні, й у червні.

За даними Держкомстату, в Україні в серпні до липня 2008 року зафіксована дефляція на рівні 0,1%, у серпні ц.р. до серпня 2007 року інфляція становила 26%.

З початку поточного року (серпень ц.р. до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становить 14,8%. Індекс споживчих цін за січень-серпень 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, збільшився на 26,4%.

Довідка УНІАН. В Україні в серпні 2007 р. до серпня 2006 року інфляція становила 14,2%, у січні-серпні до аналогічного періоду 2006 року - 11,6%. У серпні 2007 р. проти липня 2007 р. інфляція становила 0,6%, у січні-серпні 2007 р. (до грудня 2006 року) - 6,2%.

У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, у 2006 році - 11,6%, у 2005 році - 10,3%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промпродукції - з 19,2% до 24,6%.