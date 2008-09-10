Кріль не може зрозуміти, як уживуться Пинзеник з Азаровим

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ називає коаліцію БЮТ, Партії регіонів і КПУ “товариством з необмеженою безвідповідальністю”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Формування парламентської коаліції між БЮТ, Партією регіонів та КПУ економічною лексикою можна визначити як товариство з необмеженою безвідповідальністю», – сказав І.КРІЛЬ.

На його думку, ці політичні сили сповідують різні підходи до управління економікою. “Єдине, що їх об’єднує, – це лобіювання інтересів тих олігархічних груп, які стоять за їх спинами», – наголосив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ вважає, що у складі коаліції БЮТ і Партії регіонів буде серйозне змагання за контроль над економічним блоком уряду.

Однак, на його думку, виникає логічне питання, яким чином зможуть ужитися в одному уряді ліберал Віктор ПИНЗЕНИК із «червоним директором» Миколою АЗАРОВИМ, які завжди піддавали нищівній критиці методи один одного.

«У той час, як М.АЗАРОВ всіляко підтримував створення і діяльність вільних економічних зон, В.ПИНЗЕНИК сприймає їх як схему ухилення від податків. М.АЗАРОВ є прихильником ЄЕП, В.ПИНЗЕНИК – інтеграції України в ЄС», – повідомив голова “Єдиного Центру”.

Тому, на думку І.КРІЛЯ, неважко передбачити, що у процесі управління економікою ці політичні сили не матимуть єдиного підходу, що може спровокувати системну економічну кризу.