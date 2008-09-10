Регіонали Ахметова можуть поламати гру Януковича?

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО не виключає, що замість дострокових виборів можуть бути нестандартні варіанти виходу з політичної кризи.

Таку думку він висловив на прес-конференції в УНІАН.

В.ФЕСЕНКО вважає, що сьогодні всі політичні сили усвідомлюють ризики проведення дострокових виборів. Так, для Партії регіонів найбільшим ризиком є те, що падіння явки виборців очікується саме в південних і східних регіонах. Тому для Партії регіонів питання дострокових виборів – “це журавель у небі” – можливість після виборів сформувати коаліцію під себе; а коаліція з БЮТ сьогодні - це “синиця в руках” – часткове отримання влади вже зараз. Ризики є й для БЮТ, який може втратити частину електорату через останні події в парламенті. Тому для них коаліція з ПР, на думку В.ФЕСЕНКА, можна охарактеризувати як “і хочеться, і колеться”.

На думку політолога, можливі різні варіанти розвитку подій і при створенні нової коаліції.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що у разі створення коаліції БЮТ та Партії регіонів одна з підстав для проведення дострокових виборів зникне. Але він не виключає, що й у цьому разі Президент, під загрозою “існування антипрезидентської конституційної більшості” спробує оголосити дострокові вибори.

“Можливі варіанти. У нас дуже неоднозначна, іноді ірраціональна політика”, - зауважив політолог, висловивши думку, що “у нас можуть бути в країні дуже неочікуваний розвиток подій. Наприклад, створюється більшість БЮТ – Партія регіонів, але частина “регіоналів”, які орієнтуються на Ріната АХМЕТОВА можуть не підтримати питання подолання вето на закони, що спрощують процедуру імпічменту Президента. Політолог зауважив, що це можливо, оскільки Р.АХМЕТОВ зацікавлений, щоб В.ЮЩЕНКО залишився на своїй посаді хоча б до 2010 року як контрважіль Ю.ТИМОШЕНКО. В такій ситуації Президент побачить, що можна “ще погратися” не розпускаючи парламент. В.ФЕСЕНКО змоделював інший варіант: БЮТ та ПР підписують коаліційну угоду, але частина БЮТ – члени партії Реформи і порядок – залишаються у фракції, але угоду не підписують з етичних і ідеологічних міркувань. “І коаліція буде і збереження обличчя БЮТ перед виборцями”, - наголосив він.

Водночас, на його думку сьогодні вірогідність проведення дострокових парламентських виборів є набагато вищою ніж президентських. Зокрема, парламентські вибори можливі у разі не відновлення діяльності більшості та не створення нової. “Для проведення дострокових президентських виборів, якихось об’єктивних, правових підстав на сьогодні немає”, - наголосив він.

В.ФЕСЕНКО зауважив, що єдиною можливістю для проведення дострокових президентських виборів може бути оголошення діючому Президенту імпічменту. “Я не виключаю також, суто гіпотетично, виникнення, наприклад, такої ситуації, коли відбувається загострення політичної кризи: Президент припиняє повноваження Верховної Ради, парламент не визнає цього – іде протистояння... і потім , можливо при посередництві міжнародних партнерів, сідають за стіл переговорів, шукають шляхи виходу з кризи і як один з варіантів - дострокові президентські вибори. Теоретично це можливо”, - наголосив він.

Політолог думає, що сьогодні Президента “більше лякають” темою імпічменту, використовують його як метод політичного тиску на главу держави, ніж серйозно намагаються реалізувати цей сценарій. “Хоча і в Партії регіонів і в БЮТ є прихильники такого сценарію, там є люди, які дуже “люблять” Віктора ЮЩЕНКА, але я думаю, що лідери цих політичних сил Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ більш серйозні політики, і прораховують можливі наслідки”, - зазначив він. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО має розуміти, що частина її електорату не дивлячись ні на що продовжує сподіватись на відновлення її союзу з В.ЮЩЕНКОМ. “Хоча, я розумію, що сьогодні терпець урвався і у однієї і у іншої сторони”, - зауважив В.ФЕСЕНКО.