Турчинов: уряд не віддасть офшорним компаніям нафтопровід "Одеса-Броди"

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ наполягає, що уряд не дозволить офшорним компаніям заволодіти нафтопроводом «Одесса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав пыд час урочистого засідання з нагоди Дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості України, а також у зв’язку із 60-річчям газотранспортної системи України.

«Який би тиск на нас не здійснювався, ми не дозволимо ні офшорним, ні рейдерським структурам заволодіти нафтопроводом «Одеса-Броди», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, виступаючи на урочистому засіданні з нагоди Дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості України, а також у зв’язку із 60-річям газотранспортної системи України, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що наполягає на проектному режимі роботи нафтопроводу «Одеса-Броди».

«Я наполягатиму на тому, щоб цей проект працював за проектним напрямком, щоб він працював на Україну», - сказав В.ЮЩЕНКО.