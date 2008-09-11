Росія стала лузером у конфлікті з Грузією - американський експерт

Роберт Хантер, американський посол у НАТО часів адміністрації Клінтона, а нині старший радник RAND Corporation, вважає, що грузинський президент Михайло Саакашвілі жахливо прорахувався, пославши свої війська до Південної Осетії у середині серпня. Цей крок прискорив конфлікт з Росією і визнання цією країною розкольницьких регіонів Південної Осетії і Абхазії незалежними. Проте у підсумку, як стверджує Хантер "Росія тут опинилася в тих, хто програв. "Росія тут - лузер. Цікаво, що, коли Путін вирішив завдати у відповідь удару, він зробив це у віддаленому регіоні поряд зі своєю власною країною. Він зробив це в місці, де ніхто не цікавився правами людини, демократією і тому подібне, піклуючись лише про геополітику. На це йому знадобилося чотири дні, - сказав експерт в інтерв`ю американському виданню “Council on Foreign relations ” . - Чому Росія лузер? Якщо ви пригадаєте, коли це сталося, це сталося в той час, коли весь світ визнав, що Китай - на диво компетентна і могутня країна. У Китаї за тиждень впроваджують більше інновацій, ніж у Росії – за десять років. Є цей неймовірний простір у Східному Сибіру, оточений 1,3 мільярдами китайців, де швидко зменшується російське населення. Росія втрачає населення швидше, ніж будь-яка інша країна в розвиненому світі, ще швидше, ніж деякі з європейських країн з низькими коефіцієнтами народжуваності. І росіяни потребують зовнішнього світу".

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