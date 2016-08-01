Фракція Ляшка у повному складі йде на допит в ГПУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер політичної сили Олег Ляшко.

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«Вітаю з настанням останнього літнього місяця. Насолоджуйтеся теплом. А у нас робочий день у розпалі. Усією фракцією їдемо на допит в прокуратуру», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Ляшко заявив, що усіх депутатів фракції Радикальної партії викликають на допит до Генпрокуратури.

В ГПУ, в свою чергу, пояснили, що виклик на допит пов’язаний з розслідуванням кримінального провадження щодо заяви Ляшка стосовно пропозиції неправомірної вигоди у розмірі 50 млн долл. за не підтримання подання ГПУ до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Клюєва.