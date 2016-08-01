Фракція Ляшка у повному складі йде на допит в ГПУ

09:56, 01 серпня 2016
Політика
2143 0

Народні депутати із парламентської фракції Радикальної партії вирушили на допит до Генеральної прокуратури України.

фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер політичної сили Олег Ляшко.

Читайте такожЛяшка знову викликають на допит до ГПУ: цього разу - у справі щодо побиття "Беркутом" активістів

«Вітаю з настанням останнього літнього місяця. Насолоджуйтеся теплом. А у нас робочий день у розпалі. Усією фракцією їдемо на допит в прокуратуру», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Ляшко заявив, що усіх депутатів фракції Радикальної партії викликають на допит до Генпрокуратури.

В ГПУ, в свою чергу, пояснили, що виклик на допит пов’язаний з розслідуванням кримінального провадження щодо заяви Ляшка стосовно пропозиції неправомірної вигоди у розмірі 50 млн долл. за не підтримання подання ГПУ до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Клюєва.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter