У ГПУ пояснили, чому викликали на допит усю фракцію Ляшка

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, ця заява була зроблена Ляшком і поширена засобами масової інформації 13 травня 2015 року.

До цього часу, незважаючи на направлені на адресу Ляшка 20 (двадцять) повісток про виклик для допиту як свідка у кримінальному провадженні, вказані повістки ним проігноровано і про причини неявки до органу досудового розслідування не повідомлено.

Також у своїй заяві ЗМІ Ляшко зазначив, що неправомірну вигоду пропонували як йому, так і депутату його фракції. Тому органом досудового розслідування з метою допиту як свідків викликано усіх народних депутатів України членів фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Розслідування здійснюється Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, усіх депутатів фракції Радикальної партії викликають на допит до Генеральної прокуратури України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер фракції Олег Ляшко.

"Фракцію Радикальної партії у повному складі викликають на допит до Генеральної прокуратури! Такого ще в історії українського парламентаризму не було, щоб усіх депутатів опозиційної фракції чи не щодня тягали на допити", - написав він.

Ляшко прикріпив до допису фото листа від 15 червня від ГПУ до Апарату парламенту, де йдеться про направлення для організації вручення 21 народному депутату від фракції Радикальної партії повісток із відповідними супровідними листами про виклик їх для допиту як свідків у кримінальному провадженні від 14 травня 2015 року за фактом пропозиції Ляшку неправомірної вигоди за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Про результати вручення повісток прокуратура попросила повідомити до 3 серпня.