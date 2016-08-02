Якщо санкції проти Росії не працюють, їх потрібно посилити - посол США

Про це заявил посол США в Україні Джефрі Пайєтт, передає Der Standard.

"Ми не повинні піддаватися на аргумент, що санкції не працюють, тому повинні бути скасовані. Навпаки: якщо санкції не працюють, вони повинні бути посилені", - переконаний він.

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За словами Пайєтта, у деяких країнах ЄС, таких як Німеччина та Австрія, лунають заклики до послаблення санкцій.

Посол США в Україні переконаний, що санкції можуть бути ефективними тільки у разі єдності щодо питання з їхнього збереження.

Говорячи про санкції проти окупованого півострова, він наголосив: "Кримські санкції будуть зберігатися доти, поки Крим окупований Росією".