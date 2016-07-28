Джемілєв запропонував ввести антикримські санкції проти всього Південного федокругу РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на відкритті фотовиставки «Зниклі безвісти і загиблі за період окупації Криму Російською Федерацією».

«Я думаю, що нам потрібно звернутися до всіх міжнародних організацій, зокрема Європейського Союзу, до всіх країн, які наклали санкції на окупований Крим, з тим, що тепер ці санкції повинні бути поширені на весь той округ, куди буде входити окупований півострів», - сказав Джемілєв.

«Тут завдання цілком зрозуміле, чому це робиться. Оскільки існують міжнародні санкції на окупований Крим, то Путін своїм розумом вирішив, що якщо ми приєднаємо Крим до іншого регіону, то він виявиться поза санкціями», - додав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін приєднав окупований Крим до Південному федеральному округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ".

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

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"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.