Вакарчук вважає, що він - лише перша ластівка

Депутат Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Святослав ВАКАРЧУК вважає, що його заява про складення депутатських повноважень стане лише «першою ластівкою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів, С.ВАКАРЧУК сказав, що він є оптимістом і вірить, що все краще в України - попереду.

Разом з тим він зазначив, що нинішній політичний процес зайшов у глухий кут. У зв’язку з цим С.ВАКАРЧУК висловив думку, що абсурдність сьогоднішньої політичної ситуації скоро стане очевидною для багатьох політиків і депутатів, і «моє рішення стане лише першою ластівкою».

Він зазначив, що парламент і, особливо, спілкування з виборцями дали йому великий досвід. Однак, за словами С.ВАКАРЧУКА, політична боротьба стала самодостатньою, вона втратила будь-яку мету і стала «боротьбою заради боротьби». С.ВАКАРЧУК сказав, що в таких умовах не хоче продовжувати політичну діяльність.

«Я не наймався блокувати трибуну і забирати картки», - додав С.ВАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат С.ВАКАРЧУК подав заяву про складення депутатських повноважень 11 вересня.

Як пояснив свій крок С.ВАКАРЧУК, “нинішній склад Верховної Ради не виконав своєї головної ролі - творити візію України як сучасної європейської держави”. За його словами, “безперервні міжпартійні та внутрішньопартійні суперечки, якими так переймаються ті, хто мають вести Україну вперед, деморалізують суспільство всередині країни, та підривають її авторитет назовні”.

С.ВАКАРЧУК наголошує, що політичне життя держави “звузилося до безжальної сутички за владу”. Він вважає, що “її жертвами стають не лише моральні принципи, а й національні інтереси”.

Він наголосив, що “ніколи не розглядав похід до парламенту як крок у кар’єрі, а тим більше, як персональне благо”. “Вихід зі складу діючого депутатського корпусу є свідомим, зваженим і, водночас, вистражданим кроком. Мабуть, голос совісті нині потрібний не в Раді”, йдеться у його заяві.

С.ВАКАРЧУК пройшов до Верховної Ради за списком блоку “Наша Україна - Народна самооборона” (№15). Член Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.