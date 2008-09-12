Ющенко: мене мало цікавить, ким я буду у 2010 році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його мало цікавить, яку посаду він обійматиме у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції у Черкаській області.

«Мене мало цікавить, ким я буду у 2010 році», - сказав Президент. Він додав, що й надалі відстоюватиме свої принципи і йому не важливо, буде в нього рейтинг при цьому чи ні.

Президент в чергове присвятив багато уваги процесам, які відбулись у парламенті з 2 по 5 вересня, наголосивши, що це є загрозою для національних інтересів. Водночас, він упевнений, що Україна не втратить свої демократичні завоювання, оскільки, хоч би що сьогодні відбувалось у парламенті, є можливість про це відкрито говорити, і народ має можливість дати оцінку цим подіям.

В.ЮЩЕНКО вкотре повторив, що для відновлення діалогу в демократичних силах необхідно скасувати низку антиконституційних законів та висловити позицію по Грузії.

Водночас, Президент не виключив, що може йти мова про дострокові вибори. На них, за словами глави держави, необхідно відверто й чесно говорити, хто з ким і ради чого об’єднується.

«Єдиним предметом торгу можуть бути речі, які відносяться до національних пріоритетів… Розрахунки, як розподілити дві посади між трьома людьми – це згубна дорога», - сказав він.