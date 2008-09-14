ВО "Свобода" ініціює референдум щодо ліквідації автономії Криму

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" ініціює проведення всеукраїнського референдуму з питання ліквідації автономного статусу Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі Житомирської обласної організації ВО "Свобода".

За словами його голови Руслана КОЦЮБИНСЬКОГО, ініціатива полягає у "ліквідації автономного статусу Криму через всенародний референдум".

"Заради збереження України у межах її нинішніх кордонів необхідно ліквідувати автономний статус Криму та спеціальний статус міста Севастополя, оскільки в Криму може повторитись Південно-Осетинський сценарій. Під приводом захисту російських громадян Росія може розпочати аналогічну агресію, тим більше, що саме на півострові розташовані військові бази Російської Федерації", - зазначив Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ.

Відповідне звернення, за його словами, вже подано на розгляд Верховної Ради України. Проте, якщо парламент не візьме до уваги пропозицію українських націоналістів, заявив він, ВО "Свобода" розпочне збір підписів з вимогою призначити всеукраїнський референдум за народною ініціативою відповідно до ст. 72 Конституції України та ст. 15 Закону України " Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

Водночас Р. КОЦЮБИНСЬКИЙ наголосив, що "якщо статус Криму не змінять в Україні, то його змінить Росія - так, як це зробила для Абхазії та Південної Осетії ".

"Вже днями ВО " Свобода" звернеться до всіх націонал-демократичних партій, громадських організацій та свідомих українців з проханням підтримати цю ініціативу ",- зазначив лідер Житомирської обласної організації ВО "Свобода".