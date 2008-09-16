Тимошенко заявляє, що ніколи не буде учасником воєнних ескалацій

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ніколи не буде учасником ніяких воєнних ескалацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на презентації проекту Держбюджету на 2009 рік у Жовтневому палаці.

“Я ніколи не буду учасником жодних воєнних ескалацій”, - сказала вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що жодному уряд, жодному прем`єр-міністрові конфлікти не потрібні.

“Тому що ми є заручниками будь-яких конфліктів. Розвал уряду та розвал коаліції - практично ідентичні речі. І жоден уряд і прем`єр-міністр не можуть працювати і прагнути до розвалу уряду. Це просто нелогічно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.