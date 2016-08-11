Єльченко сподівається, що консультації на Радбезі ООН вплинуть на Росію

Про це він сказав на брифінгу у Нью-Йорку після закритих консультацій на Раді Безпеки ООН щодо російських провокацій стосовно Криму, який транслювався на сайті ООН.

Український дипломат розповів, що щодо ситуації в Україні і щодо допомоги з боку ООН, на порядку денному є низка питань і пропозицій, в тому числі мова йде про відкриття офісу підтримки ООН в Україні, офісу Спеціального уповноваженого в Україні та багато інших заходів.

"Ми готові це обговорювати як тільки Рада безпеки вважатиме за необхідне вжити певні дії", - сказав Єльченко.

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"Але це сподівання, і це моє найбільше сподівання, що це обговорення допоможе Російській Федерації зрозуміти, що вони не можуть насправді продовжувати такого роду поведінку, і щонайменше, ми повернемо, ви знаєте, рівень бойової ворожнечі до того рівня, який хоча і не є доречним, але принаймні, він не буде таким загостреним, яким є зараз, включаючи зосередження військових сил Росії вздовж адміністративного кордону з Кримом, вздовж кордону з Україною, вздовж лінії розмежування на Донбасі", - наголосив Єльченко.

При цьому він додав, що веде мову про 40 тисяч російських військ на території України, включаючи територію окупованого Криму, і про розміщення військ у безпосередній близькості до кордонів України на території РФ.

"Це не є збігом обставин. ви знаєте, ця кількість може відображати певні дуже погані наміри, і це остання річ, яку ми хотіли би бачити", - сказав Єльченко.