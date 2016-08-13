Гройсман дав два дні на виправлення ситуації із запуском електронного декларування

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я не бачу жодних виправдань тому, що за два дні до передбаченого терміну введення в дію системи електронних декларацій приймається таке рішення. Комусь очевидно дуже не хочеться, щоб ця система, яка має на меті антикорупційні цілі, реально запрацювала і заради цього ставиться під загрозу не тільки довіра суспільства до влади, а й репутація України в очах міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожДержспецзв'язок відмовив в атестації системи електронного декларування, назвав причину

За словами Гройсмана, він попередив керівництво НАЗК і ДССЗЗІ, що у них є ще два дні на виправлення ситуації.

«Якщо система е-декларування не буде запущена вчасно, то я буду добиватись того, щоб усі, хто не забезпечив вчасного запуску системи, включаючи керівництво цих органів, понесли за це саму жорстку персональну відповідальність», – додав Гройсман.

Нагадаємо, що запуск системи електронного декларування є передумовою для надання Україні траншу МВФ та введення безвізового режиму з ЄС.

Так, відповідно до рішення НАЗК, система е-декларування повинна запрацювати 15 серпня 2016 року.

Читайте такожВіце-прем`єр протестувала систему електронного декларування для чиновників

Так, у відповідності до прийнятих рішень, кожен декларант пройде електронну ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або BankID та матиме свій персональний електронний "кабінет" на сайті НАЗК.

Декларації будуть подаватися через сайт НАЗК шляхом заповнення відповідних форм та в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Перевірка декларацій покладена на Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя.