Віце-прем`єр протестувала систему електронного декларування для чиновників

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, у рамках кампанії «Перші ластівки електронного декларування», що покликана підготувати державних службовців до впровадження нової системи декларування майна та доходів, експерти Програми Розвитку ООН в Україні детально ознайомили віце-прем`єр-міністра із процедурою заповнення нової електронної форми декларації.

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Окрім випробування власне електронної системи декларування майна та доходів, Климпуш-Цинцадзе та експерти ПРООН обговорили низку питань, які часто виникають у осіб, які мають заповнювати такі декларації. Зокрема, факти розвіюють основні міфи про електронне декларування: саму декларацію можна заповнювати протягом всього 60-денного періоду, зберігаючи чернетку та продовжуючи заповнення у зручний час; у відкритому доступі не відображаються всі дані, які зазначені в декларації (зокрема, інформацією, що не відображається, є відомості щодо ідентифікаційного номера, даних паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які вказуються в декларації (окрім області, району, населеного пункту).

Водночас, віце-прем`єр висловила сподівання на те, що НАЗК вдасться забезпечити для декларантів функціонування каналів комунікації, які будуть максимально доступним та ефективним інструментом роз`яснення нових правил заповнення декларацій. На її думку, питання можуть виникнути, наприклад, щодо оцінки майна, яке раніше не декларувалося.

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Також важливими складовими самої декларації є необхідність вказування даних, зокрема, про незавершені об`єкти будівництва, або про майно, яке перебуває у власності третіх осіб, але контролюється самим декларантом. Основною метою надання цієї інформації є мінімізація підстав для додаткових перевірок особи. Вказуючи такі дані в декларації одразу, особа убезпечує себе від можливих негативних наслідків, адже Національне агентство з питань запобігання корупції має повноваження щодо здійснення вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їхнього рівня життя наявним у них та членів їхньої родини майну і одержаним ними доходам, згідно з поданою декларацією такої особи.

Зараз сторінка платформи подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працює у тестовому режимі. Офіційна система буде доступною з 15 серпня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, згідно з Рішенням НАЗК «Про Початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» №2 від 10 червня 2016 року.

Як відомо, запровадження електронного декларування майна та доходів чиновників було однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС, підкреслюється в повідомленні.