Верховна Рада зробить діло, щоб потім гуляти сміло

Верховна Рада України сьогодні працюватиме в пленарному режимі до того часу, поки не розгляне усі питання, включені до порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 329 народних депутатів із 436, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим було ухвалене рішення щодо розгляду всіх питань порядку денного за скороченою процедурою.

Зокрема, ВР сьогодні планує розглянути питання щодо зміни календарного плану роботи парламенту, щодо регламенту ВР, законопроект щодо всеукраїнського референдуму та ряд інших документів.