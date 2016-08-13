Байден: відповідальність за провокації в Криму повною мірою лежить на Росії

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили поточну безпекову ситуацію, яка склалася у зв’язку з провокаційними діями російської сторони в окупованому Криму та ескалацією напруженості на Донбасі.

"Президент підкреслив, що нещодавні фальшиві заяви Росії щодо терористичної загрози з боку України в окупованому Криму є гібридною провокацією та черговою спробою виправдати подальші агресивні дії Росії та масштабні репресії в Криму, до яких вдається окупаційна влада", - йдеться в повідомленні.

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Глава Української держави наголосив на прагненні України "уникнути зростання напруженості у зв’язку з безпідставними звинуваченнями Москви".

Джозеф Байден відзначив зусилля Президента України з пошуку шляхів урегулювання ситуації. Він також підкреслив, що американська сторона уважно відстежує всі події навколо кримської провокації, відповідальність за яку повною мірою лежить на Росії.

"У цьому контексті було наголошено на важливості не дозволити Москві використати ситуацію щодо Криму як вибачення за очевидне невиконання нею Мінських домовленостей", - повідомили в АП.

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Сторони погодилися з важливістю продовження діалогу в Нормандському форматі.

Також, Джозеф Байден підкреслив незмінність позиції США щодо невизнання окупації Криму, а також очевидної необхідності збереження санкцій щодо РФ.

"Петро Порошенко та Джозеф Байден домовилися перебувати у постійному контакті щодо подальшого розвитку ситуації у зв’язку з агресивними діями Росії", - зазначається в повдіомленні.