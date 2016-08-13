МЗС Латвії закликало Росію утриматися від ескалації конфлікту з Україною

"У телефонній розмові запевнив Павла Клімкіна у підтримці зусиль України зусиль у напрямку деескалації ситуації і повернення до переговорів", - написав Лінкявічус у Twitter, передає 112.ua.

В свою чергу Клімкін подякував колезі "за підтримку і рішучу позицію щодо провокації РФ".

У заяві, розміщеній на сайті Литовського МЗС, відомство закликало РФ утриматися від кроків, які могли б призвести до подальшої ескалації напруженості і зриву Мінських домовленостей.

Також Лінкявічус засудив відмову Росії від продовження переговорів у Нормандському форматі.

Читайте такожБайден закликав Україну і Росію уникати ескалації напруженості

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчинення терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.