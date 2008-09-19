Ющенко і Туск випромінюють оптимізм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК високо оцінюють прогрес у двосторонніх відносинах України та Польщі, які характеризуються тісними контактами на політичному, економічному та гуманітарному рівнях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося сьогодні під час зустрічі у Києві перед початком робочої поїздки В.ЮЩЕНКА до Луганської області.

Центральною темою зустрічі стала підготовка до проведення в Україні та Польщі фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що в Україні роботи із підготовки до Євро-2012 просуваються за графіком. «Усі об`єкти будуть введені своєчасно», - запевнив він, додавши, що на сьогодні більшість таких об`єктів перебуває на стадії укладання контрактів із виконавцями.

Президент України висловив переконання, що найближчими днями Стратегічна рада УЄФА прийме «фінальне позитивне рішення» щодо подальшої підготовки України та Польщі до Євро-2012.

В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості проведення українсько-польського бізнес-форуму, присвяченого проведенню Євро-2012, який відбудеться у Донецьку наприкінці жовтня.

Президент України та прем`єр-міністр Польщі приділили окрему увагу питанню удосконалення так званого малого прикордонного руху, що має забезпечити безперешкодні контакти жителям прикордонних районів України та Польщі.

Під час зустрічі глава Української держави висловив вдячність Польщі за допомогу, надану польськими воєводствами областям України, що були проголошені зоною надзвичайної екологічної ситуації внаслідок масштабної липневої повені.

З українського боку в переговорах взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО і заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.