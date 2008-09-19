Бойко: Янукович теж конфліктував з СП, але це йому не заважало

Народний депутат від Партії регіонів Юрій БОЙКО впевнений, що зниження ціни на нафту матиме позитивний вплив на українсько-російські переговори про ціну на газ для України наступного року.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«На переговори щодо газу впливатиме падіння цін на нафту, і для нас це дуже позитивний сигнал», - сказав Ю.БОЙКО.

Він відзначив, що вперше за 8 місяців ціна на нафту опустилася нижче від 100 дол. за барель.

Відповідаючи на питання, чи може негативно вплинути на ці переговори конфлікт між Президентом і прем`єр-міністром, депутат відзначив, що будь-який конфлікт не йде на користь.

Він нагадав, що під час роботи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА також існував конфлікт із Секретаріатом Президента України, але це не завадило досягти домовленості вийти на такі важливі переговори з єдиною позицією.

«Дуже важливо, щоб єдина позиція у країни була і зараз. Якщо вона буде, то у нас буде і стійкіша ситуація на переговорах», - сказав Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. Ціна газу, що поставляється до України, в 2008 році зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно із 130 дол. за тис. куб. м в 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м в 2006 році.

6 червня міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на газ, що поставляється Росією, для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже удвічі.