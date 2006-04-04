Підсумки виборів у Донецьку

У Донецьку виборча комісія затвердила результати виборів в обласну раду, згідно з яким до нового складу ради пройшли Партія регіонів, Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція", соціалісти та комуністи.

Як повідомили в обласній виборчій комісії, Партія регіонів у новому складі обласної ради із 150 мандатів одержить більшість - не менше 106 мандатів.

Усього, згідно з підсумками виборів в облраду, Партія регіонів набрала 61,89% голосів виборців, Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" - 6,9%, Соціалістична партія - 5,09%, Комуністична партія - 3,45%.

Крім того, Блок Юлії Тімошенко набрав 2,84%, блок "Не так!" - 2,27%, партія "Віче" - 1,33%, блок "Наша Україна" - 1,10%.

Ще 33 партії та блок на виборах в облраду набрали менше 1% голосів виборців.