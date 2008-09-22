Партія регіонів вже готова назвати кандидатуру спікера ВР

Народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів) припускає, що на цьому тижні буде обрано нового голову Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв`ю журналістам.

Депутат нагадав, що голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК подав заяву про відставку.

За його словами, фракція Партії регіонів запропонувала фракціям обговорити питання про відставку і на цьому тижні винести його на розгляд парламенту.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що якщо заява А.ЯЦЕНЮКА буде схвалена, то «потрібно розглянути кандидатуру нового спікера, не чекаючи формування нової коаліції, у зв`язку з тим, що спікер за Конституцією підписує закони, які затверджуються Верховною Радою України».

За його словами, якби обрання голови ВР залежало тільки від Партії регіонів, то фракція ПР вже сьогодні назвала б кандидатуру. О.ЄФРЕМОВ зазначив, що цей процес залежить від того, щоб за кандидатуру на посаду спікера проголосувала достатня кількість депутатів.

«Ми консультуватимемося з нашими колегами по парламенту, і я думаю, що ми знайдемо взаємоприйнятну кандидатуру, яку на цьому тижні буде обрано спікером парламенту», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, «це може бути кандидатура компромісна, і з боку Партії регіонів, у нас є така кандидатура, і це може бути кандидатура, запропонована нашими колегами».

Як повідомляв УНІАН, після виходу фракції «Наша Україна – Народна самооборона» зі складу демократичної коаліції А.ЯЦЕНЮК 17 вересня подав заяву про відставку з посади голови Верховної Ради України.