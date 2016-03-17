Путін завтра відвідає анексований Крим

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, 18 березня Путін "здійснить робочу поїздку в Кримський федеральний округ, у рамках якої ознайомиться з ходом будівництва мосту через Керченську протоку на острові Тузла. Глава держави також проведе оперативну нараду з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя".

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяли участь у псевдореферендумі 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму й запровадили низку економічних санкцій проти РФ.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.