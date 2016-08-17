ЦВК зареєструвала Микитася народним депутатом
19:50, 17 серпня 2016Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала Максима Микитася народним депутатом України, обраним на проміжних виборах 17 липня 2016 року в окружному виборчому окрузі № 206 у Чернігівській області.
Микитась переміг на проміжних виборах до ВР в окрузі № 206 / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.
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Як повідомляв УНІАН, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в семи одномандатних виборчих округах, серед яких ОВО № 206.
За даними ЦВК, Микитась переміг на проміжних виборах до ВР в окрузі № 206, що включає частину Чернігова, Ріпкинський і Чернігівський райони. Його підтримали понад 15 тис. виборців (31,45%).
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