ЦВК зареєструвала Микитася народним депутатом

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в семи одномандатних виборчих округах, серед яких ОВО № 206.

За даними ЦВК, Микитась переміг на проміжних виборах до ВР в окрузі № 206, що включає частину Чернігова, Ріпкинський і Чернігівський райони. Його підтримали понад 15 тис. виборців (31,45%).