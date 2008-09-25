Яценюк не встигає створити партію до виборів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає своєї участі у дострокових виборах в демократичному блоці.

Зокрема, в ефірі Радіо Свобода він підтвердив, що зараз триває робота над формуванням нової партії. Водночас, він зауважив, що за такий короткий термін, який залишився до можливих дострокових виборів, сформувати партію, яка б дійсно базувалася на певних ідеологічних принципах, практично неможливо. Більше того, навіть у разі її створення законодавство забороняє брати участь у виборах партіям, які існують менше одного року. Тому А.ЯЦЕНЮК не виключає свою участь у виборах у демократичному блоці, якщо такий буде створено.

Відповідаючи на уточнююче запитання, про який саме блок ідеться, оскільки їх може бути багато, спікер зауважив, що “у блоці Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО) всі місця вже зайняті”.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, шанси на створення нової коаліції, в тому числі й мегакоаліції у складі БЮТ і Партії Регіонів, дуже низькі.

Він нагадав, що вже говорив, коли ці дві сили почали синхронно голосувати в парламенті, що “це весілля закінчиться так і не почавшись”. “Так і буде, бо цей союз алогічний”, - сказав голова ВР.

Він також зауважив, що не бачить нічого страшного у дострокових виборах парламенту, бо вибори – це демократичний механізм, і це – “ще один шанс”.