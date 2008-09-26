Кириленко пояснив, куди зник на чотири години

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО учора мав чотирьохгодинну зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, і тому не брав участі у консультаціях з БЮТ і Блоком Литвина щодо створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

За його словами, під час зустрічі була обговорена ціла низка важливих питань щодо політичної ситуації в Україні.

Крім того, зазначив В.КИРИЛЕНКО, про його зустріч з Президентом знали майже всі представники НУ-НС, тому звинувачення у переховуванні на свою адресу він вважає недоречним. «А хто не знав, той міг поцікавитися в моїй приймальні», - сказав він.