Тимошенко: одночасні вибори Президента і ВР - єдиний вихід з кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що одночасні парламентські і президентські вибори стануть єдиним виходом із кризи влади в Україні, якщо коаліцію, що розпалася, у Верховній Раді не вдасться відновити.

Про це вона заявила в інтерв`ю іноземним інформаційним агентствам, повідомляє Reuters.

"Якщо і Президент Віктор ЮЩЕНКО, і лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ все ж таки штовхнуть парламент на дострокові вибори, в цьому разі, я вважаю, що логічно було б проводити одночасно і президентські, і парламентські вибори, тому що тоді виникає логіка подолання кризи, у суспільства виникає можливість переформатувати все політичне поле", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також заявила, що БЮТ має намір брати участь в обох виборах.