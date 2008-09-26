Нємцов стверджує, що Газпром є особистим проектом Путіна

Екс-перший віце-прем`єр-міністр і екс-міністр палива і енергетики Росії Борис НЄМЦОВ стверджує, що відкрите акціонерне товариство «Газпром» є особистим проектом колишнього Президента і нинішнього глави російського уряду Володимира ПУТІНА.

Про це Б.НЄМЦОВ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, під час якої презентував незалежну експертну доповідь «Путін і «Газпром»», підготовлений ним разом із президентом Інституту енергетичної політики, екс-заступником міністра енергетики Росії Володимиром МІЛОВИМ.

«Дійсно, це особистий проект ПУТІНА. Коли він прийшов працювати президентом, перше, що він зробив, - звільнив ЧЕРНОМИРДІНА з поста голови ради директорів «Газпрому», потім звільнив ВЯХІРЄВА, який очолював правління, і призначив свого близького товариша з Петербургу на прізвище МІЛЛЕР», - сказав Б.НЄМЦОВ.

За його словами, з 18 членів правління «Газпрому» 11 є вихідцями зі спецслужб і мерії Санкт-Петербурга, які не мають жодного відношення до виробництва, транспортування і продажу газу.

«Ні для кого не секрет, що пряме управління, включаючи взаємовідносини з Україною, Європою і світом цієї компанії, здійснює ПУТІН», - сказав Б.НЄМЦОВ.

«Це особистий проект ПУТІНА, і жодних ілюзій з цього приводу бути не може. Всі великі питання ціни, обсягів поставок, відключення, підключення, скупки активів вирішуються цією людиною», - додав російський політик.

Водночас Б.НЄМЦОВ зазначив, що «Газпром» є «найгіршою російською компанією». За його словами, російська економіка, починаючи з 2000 року, зросла більш як на 75%, і «Газпром» єдина компанія, яка не наростила видобутку газу.

За його словами, за 8 років управління В.ПУТІНИМ цією компанією введено всього одне родовище – Южноросійське.

Б.НЄМЦОВ також повідомив, що за 8 років заборгованість «Газпрому» зросла з 14 млрд. дол. до більш як 60 млрд. дол. «Компанія є однією з найзакредітованіших компаній в енергетиці не тільки Росії, але й світу», - сказав він.

За його словами, виручка «Газпрому» становить астрономічну величину. «Газпром» продає газу на суму 93 млрд. дол. - це більше, ніж бюджет України. Борги становлять більше двох третин бюджету. З них близько 20 млрд. дол. – короткострокові борги», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Крім того, Б.НЄМЦОВ стверджує, що за роки правління В.ПУТІНА сталося безпрецедентне виведення активів з «Газпрому». За його інформацією, сума активів, яких позбувся «Газпром» за останні 8 років, становить 60 млрд. дол. США.

«Ми вважаємо, що кризовий стан, в якому опинилася газова промисловість і зокрема «Газпром», пов`язаний з абсолютно непрофесійним і некомпетентним керівництвом», - сказав він.

Для подолання кризи в газовій галузі Росії, вирішення проблеми газопостачання, зокрема, України, на думку Б.НЄМЦОВА, треба дати можливість незалежним виробникам газу в Росії продавати газ хоча б усередині країни. «На жаль, зараз доступ до труби «Газпрому» практично закритий, потрапити туди неможливо, викручують руки всім виробникам газу», - сказав він.

Російський політик вважає, що до освоєння нових родовищ газу мають бути залучені незалежні виробники, ринок газу всередині країни має бути відкритим.