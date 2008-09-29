Тимошенко порадила губернаторам виходити на Партію регіонів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне ухвалити зміни до Бюджетного кодексу на поточному тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій, присвяченій бюджетному питанню.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до губернаторів з проханням взяти посильну участь у вирішенні питання про ухвалення кодексу на поточному тижні.

«Я чудово знаю, що у нас практично всі глави обладміністрацій представляють або «Нашу Україну», або «Єдиний Центр», і я б просила, щоб ви включилися за повною програмою. І якщо фракція «Наша Україна – Народна самооборона» не проголосує Бюджетний кодекс в остаточному варіанті, і не буде дана можливість 7,5 млрд. грн. одержати додатково до витрат, які у вас є (витрати місцевих бюджетів – УНІАН), то скаржитися можна тільки на себе. БЮТ голосуватиме одноголосно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що БЮТ наполягатиме на тому, щоб зміни до Бюджетного кодексу були ухвалені на поточному тижні. За її словами, було достатньо часу для того, щоб доопрацювати документ, ухвалений у першому читанні (проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” Верховна Рада ухвалила в першому читанні 18 вересня - УНІАН).

Ю.ТИМОШЕНКО доручила губернаторам ще раз ретельно проаналізувати документ і зміни і доповнення до нього. «До кінця тижня організовуйтесь з депутатами, ведіть переговори з Президентом, з главою Секретаріату Президента, зокрема, якщо можете, виходьте на Партію регіонів, але ми повинні з вами до кінця цього тижня прийняти зміни до Бюджетного кодексу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що це спільне завдання уряду і губернаторів.