Ющенко: «коаліція 2 вересня» - це по суті, Грузія-2

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що парламентські політичні сили «вийдуть на тему дострокових виборів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час зустрічі із представниками Українсько-американської ділової ради, що відбулась у рамках його робочого візиту до США.

Глава держави окремо прокоментував внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Він, зокрема, відзначив, що наразі у Верховній Раді де-факто створена нова коаліція. Президент також висловив переконання, що події в українському парламенті після 2 вересня не є суто внутрішньополітичним питанням.

«Це, по суті, є Грузія-2, мета якої – дестабілізувати ситуацію», – сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, український сценарій розвитку подій передбачав, зокрема, висловлення недовіри керівникам місцевої виконавчої влади з подальшою руйнацією всієї її вертикалі на місцях, підняття прохідного бар`єру до парламенту і проведення у грудні дострокових виборів Президента, ВР і місцевих рад – у результаті мала утворитися «неєвропейська коаліція» з двох політичних сил, яка радикально змінила б внутрішній і зовнішній політичний курс держави.

Президент заявив, що не вірить, що коаліція у складі БЮТ, Партії регіонів та комуністів відбудеться. «Цей союз унеможливлює сьогодні виключно людська реакція», – сказав він.

«Я не вірю в союз, який запропонували 2 вересня. Я мало вірю в те, що переговорний процес може бути успішним. Я більше довіряю тому, що політичні сили вийдуть на тему дострокових виборів», – зазначив В.ЮЩЕНКО.