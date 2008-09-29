Наливайченко: привезти Лазаренка з США складно, але можливо

Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не виключає, що колишній прем’єр-міністр Павло ЛАЗАРЕНКО буде екстрадований в Україну.

В інтерв’ю журналістам В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що в України і США немає угоди про екстрадицію, однак є міжнародні домовленості.

«Є всі шанси», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, зауваживши, що це не є компетенцією СБУ і тому на його переговорах з американськими колегами це питання не обговорювалося.

За його словами, це питання має вирішувати Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ заявив, що під час робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до США, що відбувся 22-25 вересня, в Сполучених Штатах почала працювати міжвідомча група експертів правоохоронних органів України.

У результаті роботи експертної групи були досягнуті попередні домовленості з американською стороною про можливу екстрадицію в Україну колишнього прем`єр-міністра П.ЛАЗАРЕНКА.