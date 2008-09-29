На переговорах з Бушем присутні Єхануров, Огризко і Богатирьова

22:16, 29 вересня 2008
Політика
1065 0

Головують Президенти

У Вашингтоні під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента США Джорджа БУША розпочалися українсько-американські переговори.

За інформацією прес-служби Президента України, до порядку денного поставлені питання двосторонніх відносин, зокрема, проекти співробітництва в галузі енергетики, роззброєння, шляхи та перспективи активізації двосторонньої торгівлі, українсько-американські інвестиційні проекти.

Передбачається також, що В.ЮЩЕНКО та Дж.БУШ обміняються думками щодо напрямків та сфер розвитку двосторонньої співпраці у галузі безпеки та боротьби з тероризмом.

Сторони також планують обговорити питання зміцнення глобальної безпеки, перспективи євроатлантичної інтеграції України, ситуації в Чорноморському регіоні в контексті російсько-грузинського конфлікту.

Президенти також мають намір обмінятися інформацією щодо розвитку внутрішньополітичної ситуації у Сполучених Штатах Америки та в Україні.

З української сторони у переговорах також беруть участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter