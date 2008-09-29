На переговорах з Бушем присутні Єхануров, Огризко і Богатирьова

У Вашингтоні під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента США Джорджа БУША розпочалися українсько-американські переговори.

За інформацією прес-служби Президента України, до порядку денного поставлені питання двосторонніх відносин, зокрема, проекти співробітництва в галузі енергетики, роззброєння, шляхи та перспективи активізації двосторонньої торгівлі, українсько-американські інвестиційні проекти.

Передбачається також, що В.ЮЩЕНКО та Дж.БУШ обміняються думками щодо напрямків та сфер розвитку двосторонньої співпраці у галузі безпеки та боротьби з тероризмом.

Сторони також планують обговорити питання зміцнення глобальної безпеки, перспективи євроатлантичної інтеграції України, ситуації в Чорноморському регіоні в контексті російсько-грузинського конфлікту.

Президенти також мають намір обмінятися інформацією щодо розвитку внутрішньополітичної ситуації у Сполучених Штатах Америки та в Україні.

З української сторони у переговорах також беруть участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.